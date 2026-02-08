У французькому департаменті Верхні Альпи внаслідок сходження лавини загинули двоє молодих лижників. Трагедія сталася у суботу, 7 лютого, поблизу комуни Сен-Веран. Про це повідомляє BFM Dici, передає УНН.

За попередньо. інформацією, лавина зійшла близько 15:00 у районі Сен-Верана – найвисокогірнішого села Французьких Альп. Снігова маса зійшла з північного схилу гори Тет-де-Лонже, висота якої становить 3146 метрів.

За інформацією видання, загиблими виявились чоловіки 1997 та 1991 років народження. Один із них працював у регіоні, інший проживав у департаменті Верхня Марна. Вони входили до групи з чотирьох туристів, які каталися на лижах поза трасами без супроводу. Двоє інших лижників у групі не постраждали.

Наразі, триває розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини та точні причини загибелі лижників.