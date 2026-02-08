Рішення про передачу Україні винищувачів МіГ-29 було помилковим, оскільки на той момент Словаччина не мала для них повноцінної заміни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні.

Пеллегріні зазначив, що ще під час роботи прем’єр-міністром доручав зберігати боєздатність словацьких МіГ-29 до моменту, коли їх замінять нові американські літаки F-16.

“До сьогодні вважаю помилкою те, що Словаччина позбулася своїх МіГів, за які на той час не мала жодної заміни. Жодна інша країна не вчинила так, щоб після передачі власного озброєння стала покладатися виключно на допомогу своїх сусідів”, – зазначив він.

Він також відкинув твердження колишньої урядової коаліції, що передані літаки були непридатними до використання. Він наголосив, що винищувачі могли виконувати бойові завдання і навіть сам особисто здійснював політ на МіГ-29.

“Якби це було так, жоден з них не зміг би вилетіти зі Словаччини до України. Ще як прем’єр-міністр я мав можливість особисто випробувати політ безпосередньо на МіГ-29, і літак був здатний виконувати всі свої завдання”, – зазначив словацький президент.

Водночас Пеллегріні заявив, що не планує втручатися у політичні чи кримінальні дискусії щодо передачі літаків. Він додав, що громадяни Словаччини мають право знати, чи мав тодішній уряд законні повноваження ухвалювати рішення про передачу винищувачів Україні.