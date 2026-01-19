Як повідомляло Інше ТВ, 18 січня У Португалії відбувся перший тур президентських виборів.

Потрібної кількості голосів на набрав жоден з кандидатів, тож уперше за 40 років у країні пройде другий тур президентських виборів.

Про це повідомляє міністерство внутрішньої адміністрації країни, передає «Комерсант Український».

У другий тур президентських виборів у Португалії виходять представник Соціалістичної партії Антоніу Жозе Сегуру та лідер вкрай правої партії Chega («Досить!») Андре Вентура.

За останніми даними, Сегуру набирає 30,59%. Його суперник — 24,34%. На виборчі дільниці прийшло 53,99% португальців, які мають право голосу.

Передвиборні опитування називали фаворитом перегонів правого популіста Андре Вентуру, який зробив центральною темою своєї кампанії імміграцію . Плакати його партії із гаслами проти мігрантів стали безпрецедентним явищем для Португалії. Партія Вентури минулого року – лише через шість років після заснування – стала другою за величиною силою у парламенті країни.



Як зазначає AP, португальців турбують швидше житлова криза та зростання вартості життя, а не імміграція до країни. Перед президентськими виборами Антоніу Жозе Сегуру назвав себе “єдиним кандидатом, який може перемогти екстремізм” та закликав усіх португальців, які розділяють цінності демократії, проголосувати за нього.



Португальські ЗМІ описують Антоніу Жозе Сегуру як поміркованого кандидата. Фокусом його передвиборчої кампанії стали теми “гідного життя для всіх португальців”, якості медичних послуг та подолання соціальної нерівності та відмови від партійних конфліктів для подолання політичної поляризації в країні.