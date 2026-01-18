У неділю, 18 січня, в Португалії голосують за наступного президента. Чимала увага, зокрема, до кандидата від ультраправих Андре Вентура, який прагне потрапити до другого туру. Судячи з опитувань, він має шанс. І в такому разі це буде першим подібним випадком у країні з моменту падіння диктатури півстоліття тому.

Ніколи з моменту Революції гвоздик 1974-го президентські вибори в Португалії не здавалися такими відкритими і невизначеними. Згідно з опитуваннями, чотири кандидати мають шанси пройти у другий тур.

Такий сценарій є рідкісним для Португалії, тим більше, коли один із цих кандидатів є засновником партії «Досить» (Chega). Вкрай права партія існує лише сім років і вже посідає друге місце за кількістю мандатів у парламенті.

42-річний Андре Вентура набирає понад 20% голосів у опитуваннях, тож він може вийти у другий тур. Це дуже символічний результат, навіть якщо колишній спортивний коментатор, імовірно, не матиме шансів на перемогу в другому турі, оскільки перерозподіл голосів проти правих обіцяє бути масовим.

Крім Вентури, ще три кандидати можуть сподіватися пройти у другий тур: кандидат від керівної правоцентристської партії Луїс Маркес Мендеш, кандидат від соціалістичної опозиції Антоніу Жозе Сегуру і, нарешті, колишній начальник штабу Військово-морських сил Енріке Гоувея е Мелу, який 2021-го відповідав за програму вакцинації проти Covid.

Розчарування та втома від традиційної політики частково пояснюють, чому Вентура, лідер ультраправих, є одним із фаворитів.

«Люди хочуть змін. Кандидат від партії Chega, можливо, не виграє зараз, але наступного разу стане прем’єр-міністром. Я в цьому певна, бо люди обурені», — стверджує Марія ду Карму, власниця газетного кіоску в районі Граса у Лісабоні.

З іншого боку, расистські та ксенофобські висловлювання Вентура викликають занепокоєння у виборців.

«Справи йдуть погано. Якщо дехто обирає расиста в президенти, то це через брак інформації», — вважає перехожий на ім’я Гловейро, бразилець за походженням, у якого подвійне громадянство.

