Платники Миколаївщини у складний воєнний час продовжують підтримувати економіку України, сумлінно сплачуючи до бюджету податки. Завдяки їх активній громадянській позиції держава стабільно отримує кошти для забезпечення Збройних Сил України та соціальних виплат.

Як зазначили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, у січні – грудні 2025 року підприємства Миколаївщини перерахували до державного бюджету 790,2 млн грн податку на прибуток, що на 27,0 відс., або на 167,8 млн грн більше, ніж у минулому році.

До місцевих скарбниць платниками області сплачено 101 млн грн податку на прибуток, що на 35,6 млн грн більше, ніж за 12 місяців 2024 року.

Усього до бюджетів усіх рівнів забезпечено 891,2 млн грн податку на прибуток.

Головне управління ДПС у Миколаївській області дякує платникам регіону за їхню працю, створені робочі місця, допомогу Збройним Силам України. Податкова служба завжди буде на стороні чесного бізнесу та підтримуватиме його інтереси.