Імовірне припинення вогню в Україні не зробить Європу безпечнішою. Загроза на східному фланзі НАТО може навіть посилитися.

Таку думку висловив голова постійної Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер в інтерв’ю для Tagesspiegel, передає 24 Канал.

За його словами, поки тривають бойові дії, російська армія зазнає значних втрат – тисячі солдатів щотижня. Якщо ж в Україні настане режим тиші, Кремль отримає можливість без перешкод відновлювати та нарощувати військовий потенціал.

«Доки Україна захищає Європу, небезпека не така вже й велика», – сказав Ішингер.

Водночас він підкреслив, що головною метою залишається припинення загибелі людей. Але, на думку голови Мюнхенської конференції, просте припинення вогню без реальних обмежень на військове розгортання Росії у західних округах не зробить Європу безпечнішою.

“Те, як закінчиться війна в Україні, – це питання долі для Німеччини та всієї Європи”, – наголосив Вольфганг Ішингер.

Він також застеріг що в разі перемир’я, Заходу не варто “розслаблятися та сидіти склавши руки”.

