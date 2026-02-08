У болгарських школах буде запроваджено шкільну та громадську спортивну програму Just Play, так само, як і пов’язану з нею міжнародну ініціативу «Футбол для школярів» (Football for Schools – F4S), розроблену Міжнародною футбольною федерацією (FIFA) у партнерстві з ЮНЕСКО.

З цією метою було підписано угоду між МОН, Міністерством молоді та спорту Болгарії та Болгарською футбольною спілкою, пише «Радіо Болгарії».

Програма спрямована на забезпечення довгострокового фізичного, соціального та особистісного розвитку дітей шляхом організації інтерактивних футбольних сесій та освітніх активностей для дітей віком від 4 до 14 років, у тому числі, для дітей зі спеціальними освітніми потребами та хронічними захворюваннями.

Ініціатива наголошує на вихованні життєвих умінь, заохоченні активного та корисного для здоров’я способу життя, розвитку соціальних та особистісних компетентностей та забезпеченні безпечного та підтримуючого середовища в школах.

Як повідомляло Інше ТВ, Юний український футболіст Мирослав Васьковський перейшов до англійського “Ліверпуля” (ФОТО)