Майже 18 мільйонів доларів віддали за рідкісний етюд із левом Рембрандта на аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку. Розраховували отримати 15-20 мільйонів.

Цей лот увійшов до числа найцінніших малюнків старих майстрів, які будь-коли було продано з молотка, повідомляє телеканал NTD.

«Існує досить багато малюнків Рембрандта, і деякі досі перебувають у приватних руках, але на аукціонах з’являються дуже рідко», – каже Грегорі Рубенштейн, співробітник аукціонного дому Sotheby’s.

Відомі лише шість етюдів з левами, виконаних Рембрандтом. П’ять із них належать музеям.

Художник рідко зображував левів і на ранніх малюнках вони не дуже досконалі. Це пояснюється тим, що Рембрандт не бачив цих хижаків на власні очі. Але коли левів почали привозити до Нідерландів, у нього з’явилася можливість розглянути їх у деталях.

За словами експертів, проданий малюнок виконаний з великою майстерністю. Рембрандт створив цей етюд у віці 30-35 років, коли вже був визнаним живописцем.

Рембрандт входить до художників «Золотої доби Нідерландів», максимальний розквіт якої припав на XVII століття.

