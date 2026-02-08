За добу 7 лютого в Миколаївській області зареєстровано 3 пожежі в житловому секторі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, в с. Довга Пристань Первомайського району зайнявся житловий будинок. Вогнеборці та місцева пожежна команда «Синюшин Брід» ліквідували пожежу площею 50 кв. м. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв рятувальники виїжджали на гасіння господарчої споруди. Там пожежа становила 7 кв. м.

В с. Олександрівка Вознесенського району зайнялась стеля житлового будинку. Силами вогнеборців пожежа була ліквідована на незначній площі. Додатково працювали місцева пожежна охорона «Олександрівка».

Наразі причини пожеж встановлюються. Від ДСНС працювало 15 вогнеборців та 5 одиниць спецтранспорту.

