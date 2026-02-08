Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про втрачений шанс на мир між Росією і Україною у 2022 році через зовнішнє втручання.

Як повідомляє РБК-Україна, таку заяву Андрій Бабіш зробив в ефірі TN.cz.

За словами прем’єра, у квітні 2022 року Київ і Москва були максимально близькі до укладення мирної угоди, однак цей процес, за твердженням Бабіша, був зірваний після втручання західних партнерів України.

Андрій Бабіш прямо звинуватив тодішнього главу уряду Великої Британії Бориса Джонсона у тому, що переговори не були доведені до завершення.

Як стверджує Бабіш, після візиту Бориса Джонсона до України процес переговорів було зірвано, а шанс на швидке завершення війни – втрачено.

Чеський прем’єр також зазначив, що нині дипломатичні зусилля щодо припинення війни знову активізувалися. Водночас політик переконаний, що Європа самотужки не здатна зупинити війну. Ключовим гравцем у досягненні миру він називає Дональда Трампа.

“Переговори інтенсивні. Складається враження, що вони наближаються до якогось довгострокового рішення – припинення війни та створення стабільних гарантій безпеки для України. Але Європа не зможе цього зробити без Дональда Трампа”, – заявив Бабіш.