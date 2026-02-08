У Ґданську з’явиться Дім кота, який забзпечить кращі умови для лікування й підготовки до адопції тварин.

Про це інформує Українська служба «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

У Ґданську буде збудовано об’єкт площею понад 600 кв.м, який надасть притулок майже двом сотням котів. Його створення має на меті забезпечення кращих умов для лікування та підготовки до адопції.

«Місто оголосило тендер на будівництво сучасного котячого будинку в притулку “Promyk” (українською “Промінчик”), — каже віцемер Ґданська Пйотр Ґжеляк. — Метою інвестиції є відділення котів від собак. Думаю, кожен із нас розуміє, що це природна ситуація, тому цей дім з’явиться на іншому боці вулиці».

Катажина Залевська, інспекторка з притулку «Promyk», додала, що нове приміщення покращить соціалізацію тварин:

«Будемо мати кімнати, зали, у яких тварини зможуть гратися, до яких мешканці Ґданська, наші волонтери зможуть приходити й приручати цих тварин. Ми будемо мати цілий поверх, і буде змога поділу тварин залежно від хвороб, а також залежно від типів поведінки».

Притулок «Promyk» працює вже 20 років. Наразі в закладі мешкає понад 150 котів і майже 80 собак.

