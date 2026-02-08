Понад 2000 ударних дронів, 1200 керованих авіаційних бомб і 116 ракет різних типів випустила РФ по наших містах і селах лише за цей тиждень. Майже щодня вони б’ють по енергетиці, логістичній інфраструктурі, житлових будинках. І це відбувається навіть тоді, коли триває дипломатична робота заради миру.

Про це повідомив президент Зеленський.

На російські атаки не можна закривати очі. Коли немає відповіді світу, ударів стає більше. І щоразу жорстокіших. Зупинити це можна реальною підтримкою України, нашого захисту. Потрібні ракети для систем ППО, зброя для наших воїнів, які щодня стримують цю агресію. І щоб дипломатія спрацювала, потрібен постійний тиск на Росію. Ціна за цю війну для них має бути настільки високою, щоб війна перестала бути для РФ прийнятною. Дякую всім, хто разом із нами працює для того, щоб захистити життя і наблизити чесний мир.