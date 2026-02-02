Уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink, що буде зроблено у взаємодії зі SpaceX.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, передає Інше ТВ.

«Процес реєстрації Starlink для українців буде максимально простим. Лише один візит у найближчий ЦНАП — безоплатно, швидко й без зайвої бюрократії.

Для бізнесу також буде простий та зручний алгоритм верифікації терміналів Starlink — онлайн на порталі Дія.

Військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно — для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через DELTA. Також вам не треба ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів — лише убезпечити свій термінал від блокування, внісши його в «білий список».

Завдяки «білому списку» ми зберігаємо стабільний звʼязок для українців, посилюємо безпеку й позбавляємо ворога технологічних переваг. Це вимушений крок уряду, щоб зберегти життя українців та обʼєкти нашої енергетики», – зокрема зазначив міністр оборони.

Як нагадав Михайло Федоров, реєстрація Starlink викликана використанням росіянами. «Російські дрони, оснащені терміналом, складно збити. Вони летять на низькій висоті, стійкі до РЕБ та керуються оператором у режимі реального часу навіть на великих відстанях. Єдине технічне рішення для протидії — запровадження «білого списку» та авторизація всіх терміналів. З ініціативи українського уряду ми втілюємо його у взаємодії зі SpaceX», – зауважив міністр оборони України та додав, що детальну інструкцію щодо реєстрації терміналів буде надано найближчим часом.

