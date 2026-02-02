За кілька днів до інавгурації президента США Дональда Трампа його родина підписала інвестиційну угоду з представниками королівської родини ОАЕ. А згодом східна країна отримала доступ до ретельно захищених американських чипів штучного інтелекту.

Про це ідеться у матеріалі Wall Street Journal, передає Громадське.

У 2024 році був заснований World Liberty Financial — бізнес-проект родини Трампа, що займається криптовалютою. Серед засновників є також сини нинішнього спецпосланця Трампа (зокрема з питань України) Стіва Віткоффа.

Всього за чотири дні до інавгурації Трампа його син Ерік підписав угоду з помічниками королівської родини ОЕА про купівлю 49% акцій World Liberty Financial за півмільярда доларів.

Покупці мали заплатити половину авансом, спрямувавши 187 мільйонів доларів на користь сімейних структур Трампа. А ще щонайменше 31 мільйон доларів бути переданий організаціям, пов’язаним з родиною Віткоффа.

За даними WSJ, інвестиції підтримав член королівської родини шейх Тахнун бін Заїд Аль Нахайян. Він є братом президента ОАЕ, радником уряду з національної безпеки, а також керівником найбільшого фонду країни.

Тахнун керує імперією вартістю понад 1,3 трильйона доларів, що охоплює всі галузі, від рибних ферм до штучного інтелекту. Це робить його одним із найвпливовіших інвесторів у світі.

Медіа також називали його «шейхом-шпигуном», оскільки він пране розвивати ШІ в Об’єднаних Арабськи Еміратах і, як стверджується, наполягав, аби США надали доступ до ретельно захищених чіпів штучного інтелекту.

За часів адміністрації Джо Байдена зусилля компанії шейха щодо придбання обладнання для ШІ зайшли в глухий кут через побоювання, що конфіденційні технології можуть потрапити до Китаю. Особливе занепокоєння викликала одна з власних компаній Тахнуна — ШІ-фірма G42 — через заяви про тісні зв’язки з китайським технологічним гігантом Huawei та іншими фірмами. Компанія заявила, що розірвала зв’язки з Китаєм наприкінці 2023 року.

Як пише WSJ, після переобрання Трампа шейх неодноразово зустрічався з ним, Віткоффом та іншими американськими посадовцями. Через два місяці після березневої зустрічі адміністрація США зобов’язалася надати доступ приблизно до 500 000 найсучасніших ШІ-чипів Nvidia на рік Приблизно п’ята частина цих чипів має надійти до G42.

У Білому домі відповіли, що «президент Трамп діє лише в найкращих інтересах американської громадськості». Мовляв, його активи — в трасті, яким керують його діти і конфлікту інтересів немає. А Віткофф працює над «просуванням цілей президента Трампа щодо миру в усьому світі».

Радник Білого дому Девід Воррінгтон заявив Трамп не бере участі в ділових угодах, які могли б зачіпати його конституційні обов’язки. А Віткофф вийшов з World Liberty Financial і не брав участі і в жодних офіційних справах, які могли б вплинути на його фінансові інтереси.