Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав до досягнення китайським юанем рівня світової резервної валюти. Про це повідомляє Financial Times, інформує УНН.

Зазначається, що Пекін уже давно прагне до інтернаціоналізації юаня, але подібні коментарі стали найчіткішим визначенням мети Сі – створення “сильної валюти” і ширшого фінансового фундаменту, який Пекін повинен буде побудувати для її підтримки. За його словами, Китай має створити “потужну валюту”, яка широко використовується в міжнародній торгівлі, інвестиціях і на валютних ринках, а також здобути статус резервної валюти.

Пекін хоче, щоб юань став серйозною світовою валютою – не обов’язково для того, щоб за одну ніч замінити долар, а для того, щоб стати стратегічною противагою, що обмежує вплив США в розваленому світовому фінансовому порядку – сказав експерт по Китаю в The Asia Group Хан Шен Лін.

Видання вказує, що заклик Сі відображає довгострокову стратегію Пекіна щодо посилення впливу у глобальній економіці, особливо на тлі ознак ослаблення долара США та зміни лідерства у Федеральній резервній системі, що підштовхує інші центральні банки переглядати свої валютні портфелі та ризики, пов’язані з доларовими активами.