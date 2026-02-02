Шахраї розсилають від імені начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма підроблені листи, щоб отримати доступ до персональних даних користувачів.

Про це сьогодні, 2 лютого, повідомив Віталій Кім, передає Інше ТВ.

«Триває декілька днів фішінгова атака на держоргани і місцеве самоврядування! Не відкривайте файли і посилання від невідомих. Маскуються під схожі домени державні і Дія. Якщо прочитати- можна посміятися. Для мене мої кібера тимчасово будуть «безпекарями»», – написав на своєму телеграм-каналі Кім та опублікував лист від шахраїв.

