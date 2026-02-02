Папа Римський Лев XIV звернувся до світової політичної еліти з проханням перетворити майбутні Зимові Олімпійські ігри на майданчик для відновлення міжнародного діалогу. Про це він сказав під час традиційної недільної проповіді, пише Кореспондент.

Глава Католицької церкви наголосив, що спортивні змагання такого масштабу мають стати поштовхом до припинення збройних конфліктів.

Після щотижневої молитви Папа нагадав вірянам та світовим лідерам, що Олімпіада – це не лише спорт, а й глибокий духовний символ. За словами Лева XIV, дух змагань несе в собі ідею “загального братерства”, яка здатна повернути людству віру у мирне майбутнє.

Понтифік закликав можновладців не обмежуватися словами, а перейти до реальних дій, використавши спортивний форум як привід для зниження напруги у “гарячих точках” планети.

Лев XIV звернувся до історичної пам’яті, нагадавши про античну традицію олімпійського перемир’я, яка колись була непорушним законом для сторін, що воюють.

“Олімпійська тиша – це давній та шляхетний звичай. Я щиро сподіваюся, що лідери держав, які прагнуть миру, зроблять конкретні кроки назустріч деескалації саме з цієї нагоди”, – сказав Папа Лев XIV.

Особливого значення заклику додає те, що Олімпійські ігри 2026 року прийматиме батьківщина Ватикану – Італія. Головні події розгорнуться у Мілані та на гірськолижному курорті Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого. Понтифік висловив надію, що італійська гостинність та олімпійський дух допоможуть політикам почути одне одного.