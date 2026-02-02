Ми зібрали статистику щодо кількості годин без електропостачання за кожною підчергою з моменту запровадження погодинних графіків і до 31 січня.

Розуміємо занепокоєння щодо справедливості відключень і постійно працюємо над тим, щоб вони розподілялися максимально рівномірно. Водночас на фактичний розклад впливають аварійні знеструмлення після ворожих атак та оперативні коригування графіків протягом доби. За підсумками періоду маємо такі дані (відсоток у дужках показує частку годин знеструмлення від загального обсягу):

1.1 — 689,5 год (30,56%)

1.2 — 686 год (30,41%)

2.1 — 688 год (30,49%)

2.2 — 686 год (30,41%)

3.1 — 685,5 год (30,38%)

3.2 — 690 год (30,58%)

4.1 — 690 год (30,58%)

4.2 — 688,5 год (30,52%)

5.1 — 686,5 год (30,43%)

5.2 — 689,5 год (30,56%)

6.1 — 687 год (30,45%)

6.2 — 690,5 год (30,6%).

Невеликі відмінності між підчергами є наслідком щоденних коригувань, а не системного перекосу.

Ми постійно відстежуємо ці показники та враховуємо їх у подальшому плануванні, щоб у перспективі забезпечити максимально рівний розподіл годин відключень.

Погодинні графіки відключень залишаються необхідним заходом для стабілізації енергосистеми України.