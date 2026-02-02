Іран впевнений у можливості укладення угоди зі Сполученими Штатами Америки щодо ядерної програми, але готовий до війни. Про це в інтерв’ю CNN заявив міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі, повідомляє УНН.

За його словами, війна не є неминучою і її можна уникнути. При цьому Тегеран розраховує на угоду, але якщо переговори проваляться, то Іран буде готовий до нової війни.

На жаль, ми втратили довіру до США як партнера по переговорах, але обмін повідомленнями через дружні країни регіону сприяє плідним переговорам зі США – зазначив дипломат.

Він підкреслив, що війна “стала б катастрофою для всіх”, при цьому американські бази були б ціллю для іранських військових.

“Давайте не будемо говорити про неможливі речі. … Давайте не втратимо можливість укласти справедливу і рівноправну угоду, що гарантує відсутність ядерної зброї. Як я вже сказав, це досяжно навіть за короткий проміжок часу”, – резюмував Арагчі.