28 січня Кабінет Міністрів України ухвалив ініційовану Міністерством культури України постанову про запуск експериментального проєкту зі створення електронної системи «Державний реєстр нерухомих пам’яток України».

Що це передбачає, роз’яснили в Мінкульті, передає Інше ТВ.

Проєкт триватиме два роки з дня набрання постановою чинності. У цей період буде відпрацьовано технічні рішення, порядок внесення та перевірки даних, а також взаємодію між усіма учасниками проєкту.

Реєстр міститиме переведені в цифрову форму матеріали, за якими визначаються обмеження у використанні земель, і взаємодіятиме з базою даних Містобудівного кадастру, ЄДЕССБ та Державним земельним кадастром. Крім того, система забезпечує картографічну візуалізацію місцезнаходження нерухомих об’єктів культурної спадщини.

«Державний реєстр нерухомих пам’яток — це перехід від паперового обліку до системного цифрового захисту нашої культурної спадщини. Ми створюємо єдину, прозору й захищену базу даних. Вона дозволить зберігати інформацію про пам’ятки, ефективно управляти ними, захищати об’єкти культурної спадщини від незаконних посягань. Це важливий крок до європейської моделі охорони культурної спадщини і до відновлення країни», — підкреслила Віце-прем’єр-міністерка з гуманітарної політики України — Міністерка культури України Тетяна Бережна.

