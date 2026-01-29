На Волині начальнику служби у справах дітей міської ради повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі дитини (ч. 3 ст. 367 КК України).

Встановлено, що попри наявні повідомлення про загрозу життю та здоров’ю малолітніх дітей із неблагополучної сім’ї, посадовець не вжив передбачених законом заходів для їх примусового відібрання.

Наслідки цієї бездіяльності – фатальні. Загинув дворічний хлопчик. Дитина випила алкоголь, який через байдужість дорослих перебував у вільному доступі. Причина смерті – алкогольне отруєння.

Батька померлого хлопчика обвинувачують у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною (ст. 166 КК України), провадження щодо нього скеровано до суду.

Справа щодо матері померлого хлопчика виділена в окреме провадження у зв’язку з її перебуванням за кордоном.

Про ситуацію в сім’ї було відомо службі у справах дітей, однак належних заходів не вжито. Лише після трагедії старшого брата відібрано у батьків.

Лише упродовж останнього місяця у різних регіонах України задокументовано численні факти грубих порушень прав неповнолітніх – від залишення дітей без їжі та належного догляду до системного насильства, катувань і смертельних випадків.

Раніше в межах цієї ж загальнодержавної роботи прокуратура вже інформувала про виявлені тяжкі порушення прав дітей у місті Києві, на Одещині та Полтавщині.