Ворог продовжує дискредитаційну кампанію щодо українських біженців у Європі.

Ворожі TG-канали поширюють відео від імені британської розвідки МІ6, у якому йдеться про те, що у Франції нібито «80% спроб терактів за останній рік були пов’язані з українськими біженцями».

Жодного відео з подібною цитатою на офіційних сторінках структури не існує, як і заяв МІ6 з такими цифрами. Це вигадана пропагандистами рф теза та змонтоване ними ж відео.

Мета цього фейку — дискредитація українських біженців, які були змушені залишити свої домівки через російську агресію, та формування образу «загрози» з боку України для європейського суспільства.

Такі вкиди є частиною системної інформаційної кампанії рф, спрямованої на розпалювання ксенофобії та підрив підтримки України за кордоном.

