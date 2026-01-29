Через казахстанський банк із суміжної країни у 2025 році «перегнали» понад 7 трлн тенге до інших країн, заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

«Голова Еліманов нещодавно доповів мені про дії одного з казахстанських банків, через який із суміжної країни у 2025 році «перегнали» понад 7 трлн тенге до інших країн. З погляду закону, економіки, навіть політики, це, як на мене, обурливий факт. На жаль, подібних фактів, що стосуються шахрайських фінансових схем, як і раніше, чимало. Як я вже сказав, до соціальної сфери дісталися. Обсяги зловживань, прямо кажучи, крадіжок державних фінансів, не укладаються у рамки людського розуміння», – заявив він на нараді в агентстві з фінансового моніторингу (АФМ) у середу, передає КазТАГ.

Глава держави доручив АФМ спільно з агентством з регулювання та розвитку фінансового ринку та Національним банком посилити контроль над незаконними чи сумнівними операціями комерційних банків.

Нагадаємо, що 1 долар – це 504, 13 тенге. Казахстан має сухопутні кордони з п’ятьма державами: на півночі та заході — з Росією (7591 км, найдовший безперервний сухопутний кордон у світі), на сході — з Китаєм (1783 км), на півдні — з Киргизстаном (1242 км), Узбекистаном (2354 км) та Туркменістаном (426 км). Також на південному заході країна має морський кордон по Каспійському морю.

Джерела в Казахстані стверджують, що Токаєв говорив саме про РФ. Якщо про це почали говорити на нарадах про боротьбу з фінансовими злочинами, можна сподіватися на продовження процесів.