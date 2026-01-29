Завдяки злагодженим діям Сил оборони України, у межах зниження можливостей ППО противника в районі тимчасово окупованої Лимарівки у Луганській області уражено радіолокаційну станцію 1Л119 “Небо-СВУ”. Орієнтовна вартість такої станції становить близько 100 мільйонів доларів США.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає Інше ТВ.

​ Також уражено низку ворожих пунктів управління БпЛА. Зокрема, у районах тимчасово окупованих населених пунктів Солодке, Рівнопілля та Новогригорівка (Запорізька обл.), а також ще один — у районі Підстепного (ТОТ Херсонської обл.)

​ Крім того, з метою підриву наступального потенціалу окупантів, уражено склад боєприпасів у районі тимчасово окупованої Василівки (Запорізька область). Влучання зафіксовані, масштаби втрат ворога уточнюються.

