Президент США Дональд Трамп представив програму державних інвестиційних рахунків для новонароджених у Сполучених Штатах, а також закликав американські компанії робити внески на сімейні рахунки своїх співробітників.

Про це повідомляє Reuters.

“Я вважаю, що через кілька десятиліть рахунки Трампа згадуватимуть як одне з найбільш революційних нововведень усіх часів”, – сказав президент США на заході, де було багато дітей, щоб підкреслити просімейну позицію його адміністрації.

Рахунки, названі на честь Трампа, були створені торік у рамках ухваленого законопроєкту республіканців про податки і витрати. Це робиться напередодні проміжних виборів у листопаді, оскільки Трамп і Республіканська партія прагнуть вирішити проблеми доступності медстрахування.

У Мінфіні США заявили, що внесуть по 1000 доларів на інвестиційні рахунки всіх дітей, які народяться в період з 2025 по 2028 рік. Згідно з оцінкою, право на отримання цих коштів отримають близько 25 млн сімей.

Уряд інвестуватиме ці гроші в недорогі індексні фонди, які зростають із відстрочкою сплати податків. Прибутковий податок сплачується тільки при знятті коштів.

Офіційні облікові записи почнуть роботу вже 4 липня 2026 року. За словами глави Мінфіну Скотта Бессента, понад півмільйона сімей уже зареєструвалися.

Трамп заявив, що результати будуть оцінюватися “не тільки за створеним багатством, а й за тим, як молоді люди купуватимуть будинки, про які вони раніше і мріяти не могли. Це буде видно за отриманими дипломами, заснованими компаніями, створеними сім’ями і народженими дітьми”.

Білий дім зі свого боку закликає сім’ї вносити додаткові внески на ці рахунки, і деякі приватні інвестори вже внесли більше. Зокрема, серед таких підприємець Майкл Делл і його дружина Сьюзан, які інвестували 6,25 млрд доларів.

В адміністрації Трампа стверджують, що без додаткових внесків, до моменту досягнення новонародженими повноліття – на рахунках буде 5800 доларів.

При цьому Левітт додала, що якщо сім’ї вноситимуть максимальну суму в розмірі 5000 доларів на рік, то до моменту, коли новонародженому виповниться 28 років, на рахунку може накопичитися майже 1,1 млн доларів. Однак вона не поділилася розрахунками, як адміністрація прийшла до такої суми.

Нагадаємо, що Трамп вже обіцяв роздавати гроші. Так, у листопаді 2025 року президент США Дональд Трамп засудив усіх критиків його митних тарифів, заявивши, що завдяки тарифам кожному американцеві буде виплачено щонайменше 2000 доларів.