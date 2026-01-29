Вчора, 28 січня, о 18:10 на автодорозі «Баштанка – Березнегувате», неподалік с. Явкине Баштанської громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участі ВАЗ 2114, за кермом якого перебував 67-річний водій, та Mercedes-Benz Vito під керуванням 58-річного водія.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів водій ВАЗу загинув на місці події, троє його пасажирів, серед яких дворічна дитина, були доставлені до медичного закладу.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, водій мінівену від госпіталізації відмовився.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 099-725-23-00, 102.

