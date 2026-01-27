Сьогодні, 27 січня, близько 18:00 на автодорозі Н-11 «Дніпро-Миколаїв» неподалік м. Баштанка сталась дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки DAF з напівпричепом та мікроавтобуса ГАЗель.

За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля допустив зіткнення з мікроавтобусом, який стояв на узбіччі дороги у нерухомому стані. Внаслідок удару ГАЗель зрушила з місця та наїхала на 44-річного чоловіка, який перебував попереду транспортного засобу та очищав лобове скло.

Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік загинув на місці події, повідомили в поліції Миколаївської області.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Наразі слідчі встановлюють обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: (093) 429 91 63 або 102.

