27 січня 2026 року близько 11 години ранку підліток попередив матір про намір покінчити з життям. Після цього 15-річний хлопець взяв вогнепальну зброю, яка зберігалась за місцем його проживання, та вийшов на вулицю.

Перебуваючи у дворі біля будинку, неповнолітній зробив кілька пострілів по нерухомим предметам, після чого вистрелив собі в голову.

Наразі неповнолітнього госпіталізовано, проводяться невідкладні слідчі дії з метою встановлення всіх обставин події, повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України) та закінченого замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України, з додатковою відміткою «самогубство»).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

