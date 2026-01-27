Як повідомляло Інше ТВ, сьогодні РФ атакувала пасажирський поїзд “Барвінкове – Львів – Чоп”.

Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих, ще чотирьох шукають рятувальники, двоє людей поранені.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Ударними дронами Росія атакувала сьогодні пасажирський потяг на Харківщині. В будь-якій країні удар дронів по цивільному потягу розглядався б однаково – виключно як тероризм. Це не мало б жодних сумнівів у кваліфікації ані у Європі, ані в Америці, ані в арабському світі, ані в Китаї, ані будь-де ще. Немає і не може бути жодної військової мети в тому, щоб знищити цивільних у вагоні потяга. Зокрема, у тому потягу було більш ніж 200 людей. А у вагоні, у який влучив один із російських дронів, було 18 людей. Загалом від цього удару трьома дронами станом на зараз відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття всім рідним і близьким. Іще чотирьох людей шукають рятувальники, двоє – поранені.

Росія повинна відповідати за те, що вона робить. І це означає відповідальність не просто за удари по наших людях, по нашому життю, а за саму можливість завдавати таких ударів. Росіяни значно збільшили можливості вбивати, можливості тероризувати. Вони вкладаються в прогрес терору. І наша справа – і це те, що має об’єднати всіх нормальних людей світу – забезпечити прогрес захисту життя. Це можливо завдяки тиску на Росію. Це можливо завдяки покаранню Росії за те, що вона робить. Це можливо завдяки підтримці України. Дякую всім, хто не мовчить, коли бачить, що роблять російські терористи», – йдеться в коментарі Президента.

