У пасажирському потягу «Барвінкове — Львів — Чоп», по якому 27 січня влучили «шахеди», їхали як військовослужбовці, так і багато цивільних, зокрема й дітей.

Про це розповів з hromadske один із військових, що був серед пасажирів, і який побажав залишитись анонімним.

«Із розмов, які я чув, це було продумано. Потяг чомусь зупинився, не доїжджаючи до Язикового. І коли він зупинився, просто всередину рухомого складу влітає “шахед”», — розповів військовослужбовець.

У потязі, який атакували росіяни, перебував 291 пасажир, серед них були й діти.



Вагон, у який влучили швидко зайнявся. Провідники організували невідкладну евакуацію пасажирів, діяли чітко та оперативно



Вагон швидко зайнявся. Провідники організували невідкладну евакуацію пасажирів, діяли чітко та оперативно. Люди вибігли в ліс у невелику посадку. За кілька хвилин військовий помітив у небі ще один «шахед», який, імовірно, теж летів у напрямку потяга, але він буцімто не долетів і впав у полі.

Люди вибігли в ліс у невелику посадку. За кілька хвилин у небі зʼявився ще один «шахед», який, імовірно, теж летів у напрямку потягу



«Ну, це справді геноцид. Я розумію, що напрямок такий, що, скоріше за все, у потязі їде багато військових. Але там були діти, там було багато цивільних людей. Ну, дійсно, нема слів», — вважає військовослужбовець.

Він також додав, що його аптечка та турнікет, який висів у молодого чоловіка на сумці, дуже допомогли у порятунку поранених. І радить усім цивільним мати засоби першої домедичної допомоги завжди при собі.

