Агенція оборонних закупівель ДОТ Міноборони повністю цифровізувала постачання БпЛА у Збройні Сили України.

Про це повідомляє Міноборони України, передає Інше ТВ.

Цього вдалося досягнути завдяки запровадженню DOT-Chain Arsenal – системи централізованого управління забезпеченням оперативного рівня для швидкого та прозорого розподілу ресурсів і контролю їх руху в режимі реального часу.

Згодом система охопить постачання боєприпасів, засобів РЕБ, наземної техніки, речового майна, а також пально-мастильних матеріалів.

Система працює на етапі постачання оперативного рівня – коли готова продукція передається військовим. Вона автоматизує взаємодію з постачальниками та дозволяє накопичувати якісні дані для підвищення ефективності й керованості процесів забезпечення.

«Завдяки цифровим інструментам держава в режимі реального часу бачить рух засобів – від виробника до логістичних складів. Це дозволяє краще контролювати процеси та ухвалювати рішення на основі достовірних даних. Там, де раніше були тисячі паперових документів, тепер працює система, яка за лічені секунди надає повну картину забезпечення. Це критично важливо для своєчасного постачання військових усім необхідним», – зазначив Арсен Жумаділов, директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Міноборони.

Окрема увага приділена кібербезпеці. DOT-Chain має комплексну систему захисту інформації, розроблену відповідно до Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 Національного інституту стандартів і технологій США (NIST). Розробник системи – ДОТ – також пройшов оцінювання на відповідність міжнародному стандарту інформаційної безпеки ISO 27001.

