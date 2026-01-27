Словаччина оскаржить рішення Європейського Союзу про заборону імпорту російського газу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Роберт Фіцо, заявивши про намір подати позов до Суду справедливості Європейського Союзу, інформує Українська служба «Польського Радіо».

Держави-члени ухвалили у понеділок, 26 січня, рішення про припинення імпорту російського скрапленого природного газу з Росії до кінця року, а газу, що постачається трубопроводами, – до 30 вересня 2027 року.

Очільник словацького уряду назвав відмову від російського газу «енергетичним самогубством», за яке, на його думку, заплатить увесь Європейський Союз. Він також розкритикував спосіб ухвалення рішення кваліфікованою більшістю голосів і оголосив про намір оскаржити його в Суді справедливості ЄС:

«Ми будемо вимагати визнання цього рішення таким, що суперечить принципам, на яких ґрунтується Європейський Союз. Подібний позов має намір подати й Угорщина, яка — так само, як і ми — голосувала проти. Спільна скарга неможлива, кожна країна подасть її окремо, але, звісно, ми координуватимемо наші аргументи».

Наразі російський газ становить близько 30 відсотків постачань цього ресурсу до Словаччини. За даними влади в Братиславі, можливе невиконання чинного до 2034 року контракту з «Газпромом» могло б призвести до штрафу в розмірі до 16 мільярдів доларів.

