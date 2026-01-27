На популярному гірськолижному курорті в Карпатах почастішали отруєння відпочивальників.

В останні дні в лікарню курорту доставили кілька десятків людей зі схожими симптомами. У хворих сильна діарея, блювота, висока температура і слабкість.

Про це повідомляє BBC News Україна.

Блогери у тікток діляться відео з лікарняного ліжка та з салону швидкої. Багато хто каже, що це ротавірус – тяжка інфекційна хвороба, яка може спричинити смерть у немовлят і маленьких дітей.

“Поїдемо в Буковель покатаємось – покаталися…, – коментує одна з користувачок у тіктоку. – Я в тренді Буковеля. 1 інʼєкція, аналізи, 5 крапельниць, купа таблеток та 8к гривень”.

Схожі історії розповідають у групі “Буковель чат” в телеграмі.

Одна з користувачок розповіла, що перед поїздкою читала про ризик захворіти й була обережною, але це не врятувало її від хвороби.

“Воду бутильовану брали з собою, щоб чистити зуби, користувались антисептиками… і все одно на другий день відпочинку захворіла… і це жах, нікому не побажаєш такий стан пережити… нудота, блювота, діарея, температура”, – поділилася вона.

Спалах інфекційних хвороб трапився не вперше на одному з найулюбленіших і найдорожчих курортів в Україні, де відпочинок на тиждень може обійтися у кілька десятків тисяч гривень.

В обласному центрі контролю та профілактики хвороб сказали BBC News Україна, що “ситуацію відстежують”, але офіційних повідомлень про отруєння від лікарень не надходило.

BBC News Україна звернулась за коментарем до керівництва “Буковелю” і лікарні курорту. На момент публікації матеріалу відповіді від них не було.

Крапельниці по 6000 гривень

Отруєння в Буковелі, виклик швидкої та лікування у місцевій лікарні пережила відеопродюсерка BBC News Україна Галина Якушко.

Вона відпочивала на курорті минулого тижня, з понеділка по четвер, але через хворобу змушена була залишитися ще на один день. Галина каже, що досі не одужала повністю.

Дівчині стало погано вночі на четвертий день відпочинку. Її сильно нудило, а вранці почалася безперервна блювота і діарея.

“Я зранку кожні 20 хвилин блювала, кожні 5 хвилин пронос. Я взагалі не могла встати. Тобто немає сили абсолютно”.

Їй довелося викликати швидку, адже сама дістатися до лікарні вона не могла через сильну слабкість.

Лікарі швидкої допомоги зробили їй укол і відвезли до лікарні.

За словами Галини, в лікарні їй довелося довго чекати лікаря, тому що там вже було багато хворих. Зрештою їй поставили крапельницю і виписали ліки. За лікування дівчині довелося платити самій.

“Всім ставлять однакові крапельниці. Крапельниці по шість тисяч гривень. А потім купуєш ліки на дві тисячі”, – каже вона.

Галина розповідає, що в аптеках поруч з лікарнею було неможливо знайти “Регидрон”, ці ліки зазвичай прописують від зневоднення при сильній блювоті і діареї, а також негазовану воду, яку рекомендували лікарі.

Лікарка швидкої допомоги сказала Галині, що такі випадки не рідкість в Буковелі – “ми тут цілими днями пачками возимо цих людей”.

Дівчина пролежала під крапельницею три години, після чого її відпустили. Галина каже, що їй стало трохи краще, і вона поїхала додому в Київ. Але вона досі не може їсти, адже відчуваю нудоту від будь-якої їжі.

За словами Галини, в лікарні в Буковелі їй не поставили чіткого діагнозу. У лікарні в Києві, до якої вона звернулася, виключили отруєння і пояснили, що це інфекційна хвороба.

Галина каже, що пила лише воду в пляшках, але харчувалася в ресторані курорту. Дівчина припускає, що вона могла заразитися через воду в крані, адже використовувала її, коли чистила зуби.

Галина розповідає, що минулого тижня, попри високий сезон, на курорті була середня кількість людей.

У грудні ЗМІ повідомляли про туристичний бум в Буковелі через снігопади і сприятливу для катання на лижах погоду. На дорогах перед курортом були кілометрові затори.

Що кажуть у центрі контролю хвороб

В Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) сказали BBC News Україна, що “ситуацію відстежують”.

Центру відомо про історії, які поширюють люди в соціальних мережах щодо ймовірних випадків отруєння на курорті.

Але станом на зараз від медичних закладів не надходило інформації щодо звернень пацієнтів із симптомами отруєння. Як пояснюють у Центрі, лікарні зобовʼязані повідомляти про такі випадки, навіть якщо вони не масові.

“Взаємодіємо з медичними закладами для уточнення інформації, моніторинг триває. Тож наразі про причини говорити зарано”, – прокоментував речник центру Володимир Джигіта.

У Центрі також порадили дотримуватися базових правил гігієни, щоби попередити кишкові інфекції:

мити руки з милом перед вживанням їжі та після відвідування громадських місць,

вживати лише безпечну питну воду,

уникати споживання страв і напоїв сумнівної якості, особливо в місцях масового відпочинку,

зберігати харчові продукти, які швидко псуються, в холодильнику

при появі симптомів отруєння одразу звертатися до лікаря.

Раніше Держпродспоживслужба заявила, що ініціює перевірку через харчове отруєння в Буковелі. Про це “Укрінформу” повідомила керівниця служби.

Проблеми з водою?

Про випадки отруєнь та спалахів кишкових інфекцій у Буковелі повідомляли і раніше.

Причиною отруєння часто називали неякісну воду. У приватних садибах немає централізованої каналізації, власники використовують автономні системи з біосептиком. Через що каналізаційні відходи можуть потрапляти в ґрунт.

У травні 2024 року компанія Bukovel Invest повідомила, що всі готелі курорту мають підключення до центральної очисної системи, по трубах передається все на каналізаційні очисні споруди.

В Івано-Франківському центрі контролю та профілактики хвороб розповіли, що з початку року кілька разів перевіряли якість питної води у закладах курорту.

Місця забору проб води не повʼязані між собою, а проби відповідали гігієнічним вимогам.

Якщо до Центру надійдуть офіційні екстрені повідомлення, то проведуть епідеміологічне розслідування осередків інфекційних хвороб, сказали в ЦКПХ.

Як повідомляло Інше ТВ, Скандал у Буковелі. Поліція знайшла і власника куртки «sochi-2014», і продавця (ВІДЕО)