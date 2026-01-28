20-пунктну мирну угоду про врегулювання російсько-української війни Україна підпише зі США, й окремо США підпишуть документ з Росією.

Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів «Європейській правді» в інтерв’ю.

Сибіга наголосив, що угода на 20 пунктів, яка зараз перебуває у центрі мирного процесу, – це двосторонній документ.

“Якщо говорити суто про цю 20-пунктову рамку, то це наразі документ двосторонній, який підписуватимуть США і Україна. Ну і з Росією – мають підписати США. Станом на зараз обговорюється саме така конструкція, але перемовини ще тривають, це процес”, – сказав міністр.

Варто зауважити, що один із пунктів мирного плану стосується вступу України в ЄС. Коментуючи це, міністр сказав, що “навіть якщо підпису ЄС під документом немає – у ньому не може бути жодних пунктів, які не погоджені з європейськими союзниками”.

Хоча в обговореннях лунає ідея вступу у 2027 році, Сибіга відзначив, що дата – це “непросте питання”. “ЄС має свої процедури, і ми є заручником консенсусного підходу в деяких моментах”, – зазначив він, закликаючи не створювати надмірних очікувань щодо дати вступу.

Що стосується участі європейців у схваленні “мирних документів”, то європейська сторона, за словами Сибіги, “присутня в мирному процесі і у домовленостях про безпекові гарантії”.

“До речі, важливо, що уперше йдеться саме про термін “безпекові гарантії”, а не “запевнення” чи щось подібне”, – додав глава МЗС.

Він наголосив, що гарантії безпеки повинні мати юридично-зобов’язальний характер. “Тому важливо, що є згода щодо потреби ратифікації гарантій – зокрема, їхньої ратифікації у Конгресі США”, – зауважив Сибіга.

