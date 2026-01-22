Президент Фінляндії Олександр Стубб сумнівається, що Росія схвалить 20-пунктний план як частину домовленостей про завершення війни. Тому важливо посилювати підтримку України.

Про це Стубб заявив під час “українського сніданку” на Всесвітньому економічному форумі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами Стубба, Україна, США та європейські країни здатні домовитися про “гарний пакет” рішень для досягнення міцного миру. Водночас він сумнівається, що Росія погодиться на такі домовленості.

Президента Фінляндії турбує позиція Москви, тому підтримка України має тривати й надалі. У цьому він погодився з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Стубб також наголосив, що Фінляндія як новий член НАТО може відігравати важливу роль у зміцненні безпеки в Арктичному регіоні.

Окремо президент Фінляндії зупинився на стратегічних цілях російського диктатора Володимира Путіна, які, за його словами, зазнали провалу.

Зокрема, Путін прагнув захопити Україну та зробити її частиною Росії, однак цього не станеться. Стубб висловив переконання, що Україна в майбутньому стане членом Європейського Союзу.

Також Кремль намагався зупинити розширення НАТО, але натомість отримав вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу, що фактично подвоїло протяжність кордону Росії з НАТО.

Крім того, Путін прагнув посилити вплив Росії у світі, однак ситуація в Центральній Азії, на Південному Кавказі, а також в Ірані та Венесуелі свідчить про протилежне.

“Це не зовсім історія успіху з точки зору Кремля”, – зазначив Стубб.

Президент Фінляндії також відкинув твердження про перемогу Росії у війні. За його словами, РФ щодня втрачає близько тисячі солдатів, тоді як російська економіка зазнає серйозних проблем через високу інфляцію та процентні ставки.