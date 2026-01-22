Працівники ДБР викрили та припинили протиправну схему незаконного списання військовозобов’язаних в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Інше ТВ.

Співробітник РТЦК та СП вносив несанкціоновані зміни до реєстру військовозобов’язаних «Оберіг». Зокрема, він виключав чоловіків з військового обліку за станом здоров’я без будь-яких підтверджуючих медичних документів, фактично визнаючи їх непридатними до служби.

За оперативною інформацією, така «послуга» коштувала призовникам близько 10 тисяч доларів США.

Частину осіб, яких незаконно виключили з військового обліку, вже встановили. Дані про їхню нібито непридатність скасували, і ці чоловіки підлягають призову на загальних підставах.

Співробітнику територіального центру комплектування повідомили про підозру за ч. 1 ст. 362 Кримінального кодексу України — несанкціоновані зміни інформації в автоматизованих системах особою, яка має до них доступ.

Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу та його відсторонення від посади.

Досудове розслідування триває.

Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до організації та реалізації схеми, а також громадян, які встигли скористатися незаконною «послугою».

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

