«Чебурляндія» замість «Діснейленд» – звучить як жарт, але ні — це сувора реальність путінської росії.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, за задумом авторів ідеї, парк має стати інструментом «культурної політики» та формувати у дітей «правильну ідентичність» через радянських і російських персонажів, а не через «чужих» західних.

«Немає сумніву, якщо у росії і зʼявиться «імпортозаміщений» дитячий парк розваг, то він буде ще одним майданчиком для ідеологічної обробки дітей. А враховуючи культ особи путіна у нинішній росії, не здивує навіть поява у такому парку гігантської скульптури диктатора замість відомих діснеївських персонажів.

У росії межа між дитячими розвагами і державною пропагандою давно стерта: путін уже з’являється в мультфільмах, а казкові сюжети все частіше використовують для навʼязування потрібних кремлю наративів з наймолодшого віку», – зазначають в ЦПД.

