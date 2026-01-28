Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 236 570 (+690) осіб
танків – 11 609 (+0) од.
бойових броньованих машин– 23 958 (+4) од.
артилерійських систем – 36 713 (+22) од.
РСЗВ – 1 629 (+1) од.
засоби ППО – 1 286 (+0) од.
літаків – 434 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 117 724 (+1 012) од.
крилаті ракети – 4 205 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 76 102 (+77) од.
спеціальна техніка – 4 053 (+2) од.
Дані уточнюються.