У вівторок Росія вивела своїх військових з аеродрому Ель-Камишли на північному сході Сирії на тлі останніх подій у країні, пов’язаних із прагненням уряду в Дамаску встановити контроль над територіями, які останніми роками перебували під керівництвом сил місцевих курдів.

Про те, що російські військові залишають аеродром, повідомило посилання на п’ять джерел агентство Reuters, а також арабські ЗМІ, передає ERR.ee.

Російські військові були розміщені в Ель-Камишли з 2019 року. Зазначається, що чисельність військових, що знаходилися там, була невеликою в порівнянні з двома іншими російськими базами в країні – у Тартусі і Хмеймімі. Джерела повідомляють, що російська військова техніка та важке озброєння передислокуються на базу у Хмеймімі. Частина російських військових, які перебували в Камишли, як стверджується, залишиться в Хмеймімі, інша повернеться на батьківщину.

Росія підтримувала у громадянській війні у Сирії режим Башара Асада. Після його повалення у грудні 2024 року російська військова присутність у країні зберіглася, а Москва визнала нове керівництво країни на чолі з Ахметом аш-Шараа, який минулого року відвідав Москву.

В останні тижні після серії зіткнень курдські Сирійські демократичні сили були змушені піти на угоду з владою у Дамаску. Домовленості передбачають поступове встановлення центральним урядом контролю над північним сходом Сирії в обмін на низку гарантій дотримання прав місцевого населення та інтеграцію курдської адміністрації та збройних загонів до держструктур.

