Відео з Буковелю з чоловіком в куртці «sochi-2014» наробило галасу у соцмережі і викликало обурення українців.

Офіційно поліція про розслідування цього факту не повідомляла, але відомо, що правоохоронці знайшли чоловіка у скандальній куртці. Ним виявився, турист, громадянин іншої держави. Але найцікавіше, що він придбав цю куртку в Україні – чи то в Івано-Франківську, что то в одному з торгових центрів курорту. Власника магазину теж знайшли.

Врешті товар вилучили з продажу та відправили на утилізацію, а гостю повернули гроші за «‎невдалу» покупку.