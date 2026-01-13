Китай різко засудив заяву президента США Дональда Трампа про запровадження нових 25%-их тарифів щодо країн, які торгують з Іраном.

Про це написав представник китайського посольства у США Лю Пеньюй у соцмережі Х.

Позиція Китаю щодо «безрозбірливого застосування тарифів» залишається послідовною та чіткою, – зазначив дипломат.

«У торгових війнах і тарифних конфліктах немає переможців, а тиск і примус не вирішують проблем. Протекціонізм шкодить інтересам усіх сторін», – підкреслив Лю Пеньюй.

Пекін рішуче виступає проти будь-яких незаконних односторонніх санкцій і готовий вжити всіх необхідних заходів для захисту своїх законних прав та економічних інтересів, заявили в посольстві.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Трамп виконав обіцянку і допоміг протестуючим в Ірані – ввів 25% мита