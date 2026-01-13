У січні – грудні 2025 року підрозділом податкового аудиту Головного управління ДПС у Миколаївській області проведено 793 документальні та фактичні перевірки. За результатами перевірок до бюджету донараховано грошових зобов’язань у сумі 2,1 млрд грн, узгоджено грошових зобов’язань за актами поточного та минулих років – 1,4 млрд грн, сплачено (погашено) донарахованих сум – 54,5 млн гривень.

З метою забезпечення додаткових надходжень до бюджету за результатами перевірок зменшено:

від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на суму 221,3 млн грн;

суму ПДВ, заявлену до відшкодування з бюджету, на 34,3 млн грн;

суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду у розмірі 118,4 млн гривень.

Звертаємо увагу, що податковий контроль податкова служба здійснює з урахуванням рішення РНБО про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу, та виключно на підставі ризик-орієнтованого підходу і за наявності високих ступенів ризику.

Дякуємо сумлінним суб’єктам господарювання за усвідомлення важливості своєчасної сплати усіх належних сум податків та зборів до бюджету, адже наразі, під час війни, для країни важлива кожна додатково сплачена в бюджет гривня.