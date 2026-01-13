Верховна Рада підтримала законопроєкт №10027, який передбачає обов’язкове формування резервного фонду земель для учасників бойових дій та родин загиблих.

Про це пише SEEDS з посиланням на видання Земляк.

Згідно з законопроєктом, під час приватизації державних або комунальних агропідприємств до 20% всіх сільськогосподарських угідь вилучатимуть у державний резерв. Ці землі не можна буде продати або здати в оренду стороннім особам – вони призначені виключно для ветеранів та сімей загиблих.

Практично це працюватиме так: 80% землі під приватизацію залишаються для звичайного розподілу, а до 20% йдуть у спеціальний фонд. Завдяки цьому створюється гарантований «земельний банк» для захисників, який не дозволить роздати всю державну землю без врахування їхніх інтересів.

Автори законопроєкту зазначають, що це допоможе розв’язати проблему, коли ветерани звертаються за землею, а в громадах відповідають: «вільної землі немає». Резервний фонд гарантує, що земля для ветеранів завжди буде доступною.

Як повідомляло Інше ТВ, у 2024 році відбувся перший земельний аукціон в рамках проєкту «Земельний банк» – за скільки, де і що продали