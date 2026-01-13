Компанія Adidas представила офіційний ігровий м’яч Ліги чемпіонів УЄФА на честь 25-річчя співпраці з турніром. Про це повідомляє УНН з посиланням на ФК “Арсенал” (Лондон) і УЄФА.

Модель отримала назву Finale 1 – вона зберігає кольори та графіку дизайну першого м’яча Starball, а також має сучасний ефект зміни кольору, який плавно переходить від чорного до фіолетового залежно від кута зору.

Зберігаючи найвищі стандарти гри, м’яч використовує ту саму безшовну конструкцію з термоскріпленням, що і останні офіційні м’ячі Ліги чемпіонів УЄФА, забезпечуючи елітну продуктивність завдяки оптимальній точності, стабільності та контролю в будь-яких умовах – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що м’яч буде використовуватися в 7-му та 8-му турах Ліги чемпіонів УЄФА.