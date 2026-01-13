Сьогодні в ВР – день кадрових рішень. Призначення ще не проголосовані, але звільнення – вже.

Рада звільнила Дениса Шмигаля з посади міністра оборони, “за” було 265 голосів. Шмигаля планують призначити міністром енергетики та першим віцепремʼєр-міністром.

Рада звільнила Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єра та глави Мінцифри. За це рішення знайшлося 270 голосів. Передбачається, що він очолить Міністерство оборони України.

Рада також підтримала відставку Василя Малюка з посади голови СБУ 235-ма голосами “за”.

Тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України буде начальник Центру спецоперацій “А” СБУ Євгеній Хмара.