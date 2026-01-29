Як повідомлялося, Сполучені Штати підштовхують Україну до передачі Росії решти Донецької області в обмін на гарантії безпеки США. Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що поступки України щодо території, яку Росія навряд чи швидко чи легко захопить військовим шляхом, були б стратегічною помилкою.

Російське військове командування продовжує демонструвати брехню та перебільшення щодо російських здобутків на полі бою, щоб підштовхнути Україну та Захід до поступок вимогам, які Росія досі не може виконати військовим шляхом.

Міністерство оборони Росії (МО) місяцями бреше про масштаби російських наступів, що провокує неодноразову критику навіть з боку провоєнних російських мілблогерів.

Російське військове командування вихваляється захопленням невеликих сіл і представляє ці захоплення як нібито докази майстерності російських військових, щоб поширити хибний наратив про те, що перемога Росії в Україні неминуча.Але це не свідчить про здатність Росії захопити набагато більші та добре укріплені міста в українському фортечному поясі в Донецькій області найближчим часом.

Російські чиновники продовжують вказувати на те, що вимоги Росії виходять за рамки контролю над територією на сході України, незважаючи на зусилля Кремля стверджувати перед західною аудиторією, що Донбас є головним питанням у поточних мирних переговорах. Росія не задовольниться мирним врегулюванням, яке не відповідає всім її вимогам, і натомість використовує інформаційні інструменти, щоб просувати превентивну капітуляцію України.

27 січня російські війська завдали удару безпілотника «Шахед» по цивільному пасажирському поїзду в Харківській області, в результаті чого загинуло щонайменше п’ять людей.

Російські війська продовжують вчиняти воєнні злочини на полі бою, зокрема в районах, де російські війська нещодавно активізували наступальні операції.