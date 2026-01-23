У ніч на 23 січня (з 20:00 22 січня) противник атакував 101 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Донецьк – ТОТ України, близько 60 із них – “шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

