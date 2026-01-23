Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів.

У Трампа запитали, чи схвалив би він таку пропозицію Путіна як вступний внесок до Ради миру.

-Я про це не знаю… Тобто я трохи чув про це. Хто це сказав? – уточнив Трамп.

– Путін.

-Це дуже цікаво. Він сказав, що збирається використати свої гроші? – перепитав Трамп.

Журналіст підкреслив – йдеться про заморожені кошти.

-Якщо він використає свої гроші, думаю, що це нормально. Ви кажете, що він сказав сьогодні вранці? Він збирається увійти до Ради миру і зробить свій внесок в розмірі $1 млрд, використавши свої гроші? Якщо він використає свої гроші – це чудово, – зазначив Трамп, кілька разів повторюючи оце “свої”.

Нагадаємо, що Путін висловився, шо 1 млрд він готовий віддати Трампу у нову Раду миру, а решта хотів би використати – можливо- на відновлення регіонів України, постраждалих від війни. Аналітики дійшли висновку, що він таким чином обізвав окуповані території, через які просто хоче повернути собі заморожені кошти.