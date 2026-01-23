Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 232 090 (+1 280) осіб
танків – 11 599 (+3) од.
бойових броньованих машин – 23 946 (+3) од.
артилерійських систем – 36 549 (+33) од.
РСЗВ – 1 623 (+0) од.
засоби ППО – 1 282 (+0) од.
літаків – 434 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 113 277 (+449) од.
крилаті ракети – 4 190 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 75 556 (+140) од.
спеціальна техніка – 4 050 (+1) од.
Дані уточнюються.