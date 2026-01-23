Вночі у Москві пройшла зустріч спецпредставників Трампа з Путіним, вона тривала 3,5 годин. Із заяви помічник Путіна Юрія Ушакова за підсумками переговорів з американською делегацією в Кремлі відомо наступне:

РФ продовжить домагатися поставлених на СВО цілей, поки не буде вироблено вирішення територіального питання між Росією та Україною за формулою Анкоріджа.

Зустріч американської делегації з Путіним була гранично відвертою та довірчою;

Американська делегація “з перших рук” поділилася з Путіним своїми оцінками про зустріч Трампа з Зеленським у Давосі;

Зустріч фокусувалася на тому, щоб отримати інформацію про результати контактів США з Києвом та Європою;

Американська делегація та Путін домовилися, що в п’ятницю в Абу-Дабі відбудеться перше засідання тристоронньої робочої групи Росії, США та України з питань безпеки.

Там же в Абу-Дабі відбудеться зустріч керівників двосторонньої групи з економічних питань Дмитрієва та Віткоффа;

До складу робочої групи з питань безпеки від Росії на переговорах до Абу-Дабі увійшли представники керівництва Міноборони.

Начальник ГРУ Костюков очолить переговорну групу Росії;

Делегація Росії вже сформована, отримала інструкції від путіна і найближчим часом вилетить до Емірів;

На зустрічі Віткоффа і Путіна в Кремлі обговорювалася ініціатива Трампа про створення “Ради світу” та ситуація навколо Гренландії;

Питання подальшого розвитку російсько-американських відносин обговорювалися виходячи з того, що у двох країн величезний потенціал у багатьох сферах.